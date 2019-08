„Zurück an die Spitze“ - alles neu bei Lara Gut

Ansonsten tut sich einiges, wie der „Blick“ in einer großen Story darlegt. Zum Beispiel am Konditionssektor. Lara Gut-Behrami setzt ab sofort auf einen neuen Fitnesstrainer. Jose Luis Alejo Hervas sein Name, er ist Spanier, werkte früher beim spanischen Verband und gilt als knallhart. Gut-Behrami hofft auf einen „neuen Input“, wie der „Blick“ den Schweizer Cheftrainer Beat Tschuor zitiert. Sie wolle nicht weniger als „zurück an die Spitze“.