Warum „Once upon a Time in Hollywood“ Fans spaltet

In dieser Parallelstruktur, die erst gegen Ende wirklich zusammengeführt wird, lebt Tarantino seine manische Liebe zum Kino aus, verpackt Namen und Anspielungen in den Fluss der Erzählung, schneidet kurze Ausschnitte aus fiktiven Filmen, in denen der Held Rick Dalton einst spielte, zwischen Szenen und würdigt ein ganzes Rudel an damaligen Stars mit einem Kurzauftritt, darunter Steve McQueen (Damian Lewis) oder Bruce Lee (Mike Moh). Das alles geschieht durchaus liebevoll, ironisch, bisweilen als Zitat auf Zitate. Dabei sind die Dialoge in „Once Upon a Time ... in Hollywood“ weit weniger markant als in vielen der Tarantino-Klassiker. Nur selten blitzt die Fähigkeit des Filmemachers auf, bis zum Zerreißen gespannte Sequenzen zu inszenieren, etwa wenn Stuntman Booth auf der Ranch des Manson-Clans darauf besteht, den Besitzer zu sehen - eine beklemmende Szene, in der auch Dakota Fanning als New Moon einen Kurzauftritt hat.