Bursch (17) schlug Freundin und sperrte sie ein

Flucht, als Angeklagter schlief

Danach hielt der 17-Jährige seine Freundin tagelang in der Wohnung gefangen. Am 2. Mai gelang ihr die Flucht. Der Bursch schlief und hatte vergessen, die Wohnungstüre abzuschließen. Die Frau flüchtete und ging ins Spital. Mehrere Rippenbrüche, Prellungen, Hämatome und die Schnittwunde am Fuß lautete die Diagnose. Der Angeklagte gestand vor Gericht diesen Tathergang. Er entschuldigte sich bei dem anwesenden Opfer, die junge Frau erklärte kurz: „Passt scho‘“. „Hut ab“, fiel dem Richter nur auf diese „toughe Reaktion“ ein.