Literaturnobelpreisträgerin Toni Morrison ist tot

Für die am 18. Februar 1931 in der Kleinstadt Lorain in Ohio als Chloe Wofford geborene Toni Morrison war das Thema Rassismus stets eines der dominanten. Die Diskussion darüber sei noch lange nicht vorbei, meinte sie erst kürzlich: „Ich will sehen, wie ein schwarzer Polizist einen unbewaffneten weißen Teenager in den Rücken schießt. Und ich will sehen, wie ein weißer Mann verurteilt wird, der eine schwarze Frau vergewaltigt hat. Und wenn man mich dann fragt ,Ist es vorbei?‘, dann sage ich ,Ja‘.“