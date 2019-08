Dieses Geheimnis wollte der Schwert-Täter wahren

In der Vernehmung nach der grausamen Tat fragte Issa M. offenbar sofort nach der jordanischen Botschaft. Sein Bruder erzählte gegenüber der deutschen „Bild“-Zeitung, wie Issa es nach Deutschland geschafft hatte. Demnach habe er sich in der Türkei einen syrischen Pass fälschen lassen und es dann per Boot über das Mittelmeer bis nach Griechenland geschafft. Im Februar 2015 soll er es dann schlussendlich in Deutschland angekommen sein.