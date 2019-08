Bei Kanzlerwechsel Handy an Silberstein-Kollegin

Sowohl beim Abgang von Werner Faymann wie auch beim Regierungswechsel zu Kurz hatten Mitarbeiter am Ballhausplatz in der Kern-Ära die Möglichkeit, technische Geräte zu kaufen. Wie Akten des Kanzleramtes belegen, kam auch das Karl-Renner-Institut, also die Parteiakademie, in den Genuss eines Notebooks und eines Apple iPhones.