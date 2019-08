Wiener Twerk-Lehrerinnen schreiben „Booty Talk“

„Da die Tanzrichtung in Österreich stark polarisiert, sind wir mit vielen Situationen konfrontiert worden, die nicht immer einfach waren, an denen wir jedoch gewachsen sind. Wir haben uns in dieser Zeit viel mit Persönlichkeitsentwicklung, Selbstverwirklichung und dem Thema Erfolg befasst. Anhand unserer Geschichte möchten wir den Leserinnen Mut machen, ihren Weg zu gehen, zu sich selbst zu stehen und sich so anzunehmen wie man ist. Der zweite Grund ist die Lovestory zwischen meinem Freund und mir. Diese habe ich in dem Buch niedergeschrieben und ihn Ende Juni damit überrascht. Grundsätzlich wollten wir anfangs unsere Geschichte zu Papier bringen und damit einen Seelen-Striptease hinlegen, um anderen Menschen mit unserer Story zu helfen. Nach Kurzem haben wir überlegt, wie wir noch mehr Mehrwert in die Geschichte packen können und sind auf die Idee eines integrierten Ratgebers gekommen, bei dem der Fokus auf dem Fäkalienthema liegt. Warum genau dieses Thema: es ist für jeden von uns greifbar“, erzählt Petra.