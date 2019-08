Straka verbessert sich auf zehnten Zwischenrang

Es führt vor dem Schlusstag der Südkoreaner An Byeong-hun mit 193. Seit seinem 28. Platz bei den US Open hat der im US-Bundesstaat Georgia lebende Straka in sechs Turnieren drei Top-12-Platzierungen erreicht, darunter einen dritten Rang, und schon vor der aktuellen letzten Tour-Woche die Spielberechtigung für 2020 praktisch abgesichert.