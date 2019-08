Planet in Form eines American Footballs entdeckt

Der Planet gehört durch seine Masse und Temperatur zur Klasse der Heißen Jupiter. Derartige Metalle seien auch auf anderen Heißen Jupitern beobachtet worden, aber nur in der unteren Atmosphäre, erläuterte Sing in einer Mitteilung des Wissenschaftlichen Weltraumteleskop-Instituts (Space Telescope Science Institute, STScI) in Baltimore. „Dabei weiß man nicht, ob sie entkommen oder nicht“, betont er. „Bei WASP-121b sehen wir Magnesium- und Eisengas so weit weg vom Planeten, dass sie nicht durch die Schwerkraft gebunden sind.“ Es ist den Forschern zufolge der erste Nachweis, dass ein Exoplanet solche Metalle ins All schleudert.