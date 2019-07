Rottweiler-Welpen zu Militärhunden ernannt

Was Hunde betrifft, ist Österreich so etwas wie eine militärische Großmacht: Denn insgesamt 250 treue Vierbeiner stehen im Dienste der rot-weiß-roten Armee. Seit Montag sind es um sieben mehr. In einem berührenden, aber streng militärischen Festakt wurde den Welpen ihre Dienstmarke umgehängt. „Damit sind sie offiziell in den Dienst gestellt“, erklärte Verteidigungsminister Thomas Starlinger, der ebenso wie Kanzlerin Bierlein, Ines Stilling (Frauen-, Jugend- und Familienministerin) und Ex-Verteidigungschef Doskozil als Pate fungierte.