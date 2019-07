Uber-Stillstand: Zeitpunkt der Rückkehr noch offen

Betroffen vom vorübergehenden Aus sind alle Dienste in Wien - also UberX, Green, Black und Van - sowie die Pilotphasen in Salzburg, Graz und Linz, wo Uber gerade einen Markteintritt testet. Das Unternehmen kooperiert in Österreich insgesamt mit knapp 300 Mietwagenunternehmen, die rund 3000 Beschäftigte haben.