28 Medaillen! Explosion für OÖ-Asse nur Motivation

28 Medaillen (!), davon sechs in Gold – bei den Leichtathletik-Staatsmeisterschaften in Innsbruck gab’s für die OÖ-Athleten einen wahren Medaillen-Regen. Eine unglaubliche Entwicklung. Zumal man im Vorjahr „nur“ 18 Mal am Stockerl gestanden war. Gründe gibt’s laut OÖ-Präsident Bachl dafür einige.