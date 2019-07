Wacken Open Air feiert 30. Ausgabe mit 200 Bands

Countrymusik zum Jubiläum

Trotz des Jubiläums fehlen in diesem Jahr die ganz großen Namen der Szene. Die meisten Metalheads dürften sich auf die Auftritte von Sabaton, Slayer, Anthrax, Uriah Heep und Bullet for my Valentine freuen. In diesem Jahr erhält mit dem Auftritt von The BossHoss nach der Premiere im Jahr 2015 auch Countrymusik wieder Einzug in Wacken. Auch zeigen sich die Veranstalter etwas nostalgisch: Für die neue „History Stage“-Bühne wurden Bauteile der alten Hauptbühne aus den Anfangstagen recycelt.