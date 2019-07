ÖVP beklagt nächste Schmutz-Attacke gegen Kurz

Auf einer Website werde Kurz vorgeworfen, in den 1990er-Jahren in kinderpornografischen Filmen mitgewirkt zu haben. Dem noch nicht genug, kursiere auch noch ein Mail, das Kurz Beziehungen zu minderjährigen syrischen oder afghanischen Strichjungen unterstelle, berichtete Nehammer. „Was hier gerade an Anschüttungen, Vorwürfen, Gerüchten, Verleumdungen und Beleidigungen abgeht, ist eine systematische Schmuddel- und Dreckskampagne gegen Sebastian Kurz.“