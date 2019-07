„Blade Runner“-Star Rutger Hauer ist tot

Stahlblaue Augen, scharf geschnittene Gesichtszüge, kantiges Kinn, blondes Haar - so sehen gemeine Bösewichte aus oder edle Helden. Der niederländische Filmstar Rutger Hauer konnte beide auf der Leinwand verkörpern - und das mehr als 50 Jahre lang. Eines war Hauer sicher nicht: ein 08/15-Typ, den man schon am Ausgang des Kinos wieder vergessen hat. Am 23. Jänner wurde er 75 Jahre alt, am 19. Juli starb er in seinem Wohnort in Beetsterzwaag in der nördlichen Provinz Friesland.