2,5 Millionen Euro von betagten Opfern erbeutet

Monatelang trieben sie ihr Unwesen, nun konnte Wiener Betrügern endlich das Handwerk gelegt werden. In Hunderten Fällen versuchten sie, als falsche Polizisten am Telefon arglose Pensionisten um ihr Erspartes zu bringen. Die Männer - zwei Serben und ein Türke - richteten Schaden in Millionenhöhe an.