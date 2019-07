Indien: Kein Mädchen unter 216 Neugeborenen

Weiblicher Nachwuchs gilt als finanzielle Last

Die traditionelle Präferenz für Buben sei auch in reichen Familien ausgeprägt. In Indien ist es traditionell so, dass Buben als Erben und Geldverdiener bevorzugt werden. Mädchen gelten dagegen als finanzielle Last, zumal in Indien die Eltern der Braut die Hochzeit bezahlen. Auf dem Land werden Mädchen oft nicht in die Schule geschickt und jung verheiratet.