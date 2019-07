Neuer Rapid-Sponsor: So viel Geld bringt der Deal!

Ein laufstarker Mittelfeldspieler, torgefährlich im Abschluss mit Sponsoren: So könnte man Werner Kuhn charakterisieren. Einst - als hauptamtlicher Manager in Hütteldorf - oft kritisiert. Jetzt aber liefert Rapids Urgestein als „Sponsorenjäger“ ab: Nach der OMV und Autopartner Mercedes zog der 65-Jährige mit HPYBET den nächsten Premium-Sponsor an Land. Der Deal läuft drei Jahre, bringt in der ersten Saison 350.000 Euro. Dann steigt die Summe.