Israel zerstört „illegale“ Palästinenser-Häuser

Trotz internationaler Proteste hat die israelische Armee am Montag mit der Zerstörung mehrerer Häuser von Palästinensern an der von Israel gebauten Sperranlage in Ost-Jerusalem begonnen. Bei den Objekten, die abgerissen werden sollen, handelt es sich vor allem um rund 70 Wohnungen, die sich noch in Bau befinden. Die israelische Regierung beruft sich auf eine Entscheidung des Höchsten Gerichtes, welches vor wenigen Tagen festgestellt hatte, dass die Gebäude „illegal neben dem Sicherheitszaun gebaut worden sind und eine Bedrohung für das Leben von Bürgern und Sicherheitskräften darstellen“.