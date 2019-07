Doskozil: „Koalitionsbereit in Richtung ÖVP“

Nicht wieder mit der FPÖ, sondern lieber mit der SPÖ regieren: Diesen Wunsch richtete Hermann Schützenhöfer, Landeshauptmann der Steiermark und Schwergewicht in der ÖVP, am Sonntag via „Krone“ seinen türkisen Parteifreunden rund um Sebastian Kurz aus. Und obwohl der Vorstoß für großes Aufsehen sorgte, hielt man sich in der Volkspartei danach aus wahltaktischen Gründen mit offiziellen Reaktionen bedeckt - nach dem Motto: nur nicht zu früh festlegen!