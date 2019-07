Wespenstich: Frau im Spital

Oft melden sich im Sommer besorgte Hausbesitzer bei der Feuerwehr und bitten um die Entfernung von Wespen- oder Hornissennestern. Im Juni halten sich solche Einsätze noch in Grenzen. Die Zahl wird vielfach höher, sobald die Temperatur steil nach oben klettert und tropische Werte erreicht. Der Höhepunkt ist noch lange nicht erreicht. Eine Frau aus dem Bezirk Jennersdorf erlebte aber schon jetzt eine böse Überraschung. Im Garten daheim wurde sie von einer Wespe attackiert und gestochen. Innerhalb kurzer Zeit schwoll ihr Bein extrem an, zudem breitete sich rasant ein rötlicher Hautausschlag aus. Dazu kam Übelkeit. Die 42-jährige Mutter verständigte ihren Arzt. Umgehend ließ der Doktor die Patientin in ein Krankenhaus bringen. Spritze, Infusion, Salbe - sofort wurde mit der Gegenbehandlung begonnen.