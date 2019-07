Raubüberfall auf Tiroler Tankstelle geklärt!

Türke hat zwei weitere Einbrüche begangen

Bei der Einvernahme bestritt der Tatverdächtige, den Tankstellenüberfall begangen zu haben. Aufgrund eindeutiger Beweismittel ist der 35-Jährige allerdings dringend verdächtigt, die ihm vorgeworfene Tat ausgeführt zu haben. Zudem konnten dem Beschuldigten zwei Einbrüche nachgewiesen werden - und zwar einen Einbruch am 9. Oktober 2018 in ein Gasthaus in Weer sowie einen weiteren Einbruch in ein Geschäft, begangen in der Nacht auf den 14. Oktober in Kolsass.