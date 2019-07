Außenminister in den USA: Tauwetter im Atomstreit?

Bahnt sich da etwas an? Läuft etwas zwischen Teheran und Washington? Irans Außenminister Mohammad Javad Zarif weilt für mehrere Tage in New York. In Teheran gibt es Gerüchte über Annäherungsversuche. Es wird sogar spekuliert, dass ein Präsidententreffen USA-Iran „nach nordkoreanischer Art“ im Rahmen der UNO-Generalversammlung Ende September stattfinden könnte.