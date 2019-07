Traktorunfall: Polizei prüft rechtliche Situation

„Schlimme Situation für ganze Gemeinde“

In der Heimatgemeinde der Familien der beiden verunglückten Kinder in Riefensberg sei die Stimmung nach Bekanntwerden des Unfalls „sehr gedrückt“, wie es Bürgermeister Ulrich Schmelzenbach beschrieb. Er selbst habe am Sonntag im Gottesdienst vom Unfall erfahren, wie viele andere auch. „Es ist eine schlimme Situation für die ganze Gemeinde, es sind alle sprachlos“, sagte Schmelzenbach. Die Anteilnahme sei sehr groß. Eine öffentliche Trauerfeier sei geplant, ein Termin steht noch nicht fest.