Mit 1,78 Promille Unfall auf Westautobahn gebaut

Ein 34-Jähriger aus dem Bezirk Vöcklabruck lenkte seinen Pkw am 14. Juli gegen 13.30 Uhr auf der A1 Westautobahn Richtung Wien. Aus zunächst unbekannter Ursache kam er im Gemeindegebiet von Sattledt rechts von der Fahrbahn ab und prallte in einen Leitschienenspitz. Nach dem Anprall wurde er auf die Fahrbahn zurückgeschleudert und touchierte am rechten Fahrstreifen noch leicht einen anderen Wagen, gelenkt von einer 52-Jährigen aus Wien.