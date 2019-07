Dieser Hund hält den Rekord im Weitsprung

„Slingshot“ liebe das Springen wie kein anderer Hund, ist sich die Amerikanerin sicher. „Würde ich am Rand eines Gebäudes stehen und ein Spielzeug von dort herunterschmeißen, würde er sagen: ,Okay, cool, wir sehen uns am Boden“, lachte die Hundeliebhaberin auf den Weltrekord ihres Haustieres angesprochen.