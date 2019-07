Heimsieg für Hamilton! Aufregung um Vettel-Manöver

Leclerc erneut auf dem Podest

Leclerc fuhr nach dem zwischenzeitlichen Rückschlag noch aufs Podium - zum vierten Mal in Serie. „Es ist wahrscheinlich das Rennen, das ich am meisten in meiner Formel-1-Karriere genossen habe“, meinte der 21-jährige Monegasse danach. Das Geschehen zuletzt, als er in Spielberg von Verstappen spät debütiert worden war, habe ihm die Augen geöffnet. In England war also Kampfmodus angesagt. Leclerc: „Es ist gut für die Formel 1, wenn am Limit und manchmal vielleicht ein wenig darüber gekämpft wird.“ Das nächste Rennen steht in zwei Wochen auf dem Hockenheimring an. Erneut ein Mercedes-Heimspiel.