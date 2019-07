„Was zur Hölle?“ Hier schießt Vettel Verstappen ab

Was war passiert? Der Deutsche sog sich in Runde 37 im Windschatten an den Niederländer heran. Der bremste jedoch früher als Vettel erwartet hatte. Die Folge: Der Ferrari-Pilot krachte Verstappen ins Heck. „Was zur Hölle?“, schimpfte Verstappen. Vettel funkte an seine Box: „Was hat er da gemacht?“