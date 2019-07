„Wiener Kulturservice“: SPÖ zahlt Geld zurück

Die Staatsanwaltschaft untersucht derzeit Vereine, über die Spenden an Parteien geflossen sein könnten. Bei der SPÖ finden sich zwei Vereine auf der Liste - darunter das „Wiener Kulturservice“. Dieser Verein tritt neben der SPÖ als Mitveranstalter des Donauinselfestes auf und wird jährlich mit 1,8 Millionen Euro Fördermitteln bedacht. Laut einem Rechnungshof-Rohbericht verwendete er aber auch Gelder für Parteiwerbung. In diesem Zusammenhang haben die NEOS in Wien eine Anfrage gestellt. Laut Antwort von Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler hat die SPÖ einen - in der Höhe nicht genannten - Betrag zurückbezahlt.