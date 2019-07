Beyonce und Blue Ivy glitzern in Alexander McQueen

Jay-Z steigt bei kalifornischer Cannabis-Firma ein

Beyonces Ehemann Jay-Z ist unterdessen in eine kalifornische Cannabis-Firma eingestiegen. Jay-Z werde den Posten als „Chief Brand Strategist“ übernehmen, teilte die Cannabis-Firma Caliva mit Sitz im kalifornischen San Jose am Dienstag mit. In dieser leitenden Rolle soll der Musiker die Entwicklung der Marke prägen und Öffentlichkeitsarbeit leisten.