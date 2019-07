Tschechen drohen mit Ausbau von Risiko-AKWs

Polit-Affront der Sonderklasse vom Nachbarland Tschechien! Denn während die Slowakei den Ausbau der Atomruine Mochovce auf Eis gelegt hat, kündigt Prag neue Reaktorblöcke an: So sollen im Pannen-AKW Temelin sowie in der Uralt-Anlage Dukovany - nur 35 Kilometer vor unserer Grenze - zwei Meiler errichtet werden. Umweltschützer kritisieren die bestehenden Atomkraftwerke in Tschechien seit Jahren als veraltet und pannenanfällig.