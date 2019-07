Betrunkener Autofahrer reißt Freund in den Tod

Schon wieder ein tödlicher Unfall auf Oberösterreichs Straßen: Dieses Mal in Taufkirchen an der Pram, wo ein betrunkener 20-jähriger Schärdinger einen Unfall baute und dabei einen 21-jährigen Freund in den Tod riss. Zwei weitere Insassen überlebten. Ebenso wie der Todeslenker konnten sie sich selbst aus dem Wrack befreien.