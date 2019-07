Kurz: „Die letzten Tage haben der EU geschadet“

Schwere Kritik am jüngsten Entscheidungsprozess in der EU übt ÖVP-Chef und Altkanzler Sebastian Kurz während seiner Visite in Berlin am Donnerstag bei Kanzlerin Angela Merkel und CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer sowie am Freitag bei seinem Treffen mit der künftigen EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen: „So etwas darf nie wieder passieren. Die letzten Tage waren ein unwürdiges Schauspiel und haben dem Image der EU schwer geschadet.“