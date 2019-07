„Täglich enormer Lärm, im Hof schlafen Obdachlose“

Was stört Sie im Gemeindebau? Eine Frage, die in den vergangenen Wochen viel ausgelöst hat. Hunderte Mails und Briefe sind in der Redaktion eingelangt, die Stadt Wien arbeitet auf Basis dessen an einem umfangreichen Maßnahmenpaket. Auch Elisabeth W. hat sich bei uns gemeldet. Ihre Probleme: Einbrecher, es ist laut - und im Innenhof schlafen Obdachlose.