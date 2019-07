EU-Parlament: Karas zum Vizepräsidenten gewählt

Der ÖVP-Delegationsleiter Othmar Karas ist am Mittwoch in Straßburg zu einem der 14 Vizepräsidenten des Europaparlaments gewählt worden. ÖVP-Chef Sebastian Kurz bezeichnete Karas als „starke Stimme für ein starkes Österreich in einem starken Europa“. Auch Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka würdigte die Erfahrung von Karas.