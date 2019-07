Politik bald als Online-Lernportal

Erarbeitet wurde das aus sechs Modulen bestehende Portal unter anderen von Markus Neuhold, der es mit seinen Kollegen bereits jetzt den angehenden Lehrern an der PH vorstellt. “Ziel ist, den Jugendlichen interaktive Informationen zur Verfügung zu stellen, die ihr Interesse an politischen Fragen wecken und das Verstehen von Zusammenhängen fördern sollen", so Direktorin Sabine Weisz.