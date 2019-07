Abgeordneter Dönmez bei Attacke in Linz verletzt

Verletzung durch Regenschirm

Daraufhin sei der Angreifer in ein Wettbüro verschwunden und mit einem Regenschirm zurückgekommen. Mit diesem schlug er offenbar auf Dönmez ein, der laut seinen Angaben das Messer inzwischen wieder verstaut hatte. Dabei wurde der Politiker am rechten Arm und am kleinen Finger verletzt und musste zur ambulanten Behandlung ins Spital.