Tiefe Trauer nach Drama im Wiener Explosionshaus

„Mir sagt keiner was, ich habe nichts als meine Kleider am Körper“, erzählt eine Mieterin dem „Krone“-Team. „Kein Geld, keine Papiere. Nichts“, so Liliana S. weiter. „Wir schaffen das hier alles nicht. Wir sind am Ende.“ Ein Kriseninterventionsteam ist daher im Dauereinsatz. Am Donnerstagabend durften die Bewohner der Gebäude in der Nachbarschaft zudem kurz in Begleitung der Feuerwehr in ihre Wohnungen, um die wichtigsten Dokumente und Medikamente zu holen.