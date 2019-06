Eskalation am Golf könnte Weltwirtschaft gefährden

Pulverfass im Nahen Osten

Wo die Drohne wirklich abgeschossen wurde - ob im iranischen Luftraum oder nicht -, sei zweitrangig, sagt Gady: „Im Moment ist die Propaganda von beiden Seiten so stark, dass das in nächster Zeit nicht feststellbar sein wird.“ Gefährlich sei die Lage in der Region aber allemal. Denn der Militärexperte erklärt: Bei einer großen Anzahl an Truppenbewegungen und hoher Truppenpräsenz auf kleinem Raum, wie das am Persischen Golf der Fall ist, kann sehr schnell eine militärische Fehlkalkulation passieren. Ein verletzter oder toter Soldat, eine abgeschossene Drohne reichten dann, um zu einer Eskalation zu führen.