Forscher fordern Aus für Völkerball an Schulen

„Gleichzusetzen mit legalisiertem Mobbing“

Butler widerspricht diesen Ansichten vehement. „Völkerball ist gleichzusetzen mit legalisiertem Mobbing“, so die Professorin, die in Vancouver an der University of British Columbia lehrt und lange selbst als Lehrerin gearbeitet hat. Gerade die stärkeren Schüler würden das Spiel nutzen, um schwächere Klassenkameraden zu demütigen, sind die Forscher überzeugt. „Die Botschaft des Spiels ist, dass es okay ist, andere zu verletzen“, kritisiert Butler gegenüber der „Washington Post“.