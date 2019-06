Ayatollahs verwechselt: Weltweiter Spott für Trump

„Stolpern“ die USA in einen Krieg mit dem Iran?

Zuletzt hatten die Spannungen zwischen dem Iran und den USA massiv zugenommen. Deutlich verschärft wurde die Lage in der vergangenen Woche durch den Abschuss einer US-Aufklärungsdrohne durch die iranischen Revolutionsgarden. Den Angaben aus dem Iran zufolge befand sich die Drohne im iranischen Luftraum. Dies wird von Washington vehement abgestritten. Trump erwog bereits einen militärischen Vergeltungsangriff, sagte diesen aber nach eigenen Angaben kurzfristig ab. Beide Seiten betonen, dass sie keinen Krieg wollten. Weltweit wächst die Sorge, dass die USA in einen Krieg „stolpern“ könnten.