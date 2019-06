Ein Traum und drei Welten bei Mühlstein-Rallye

Maturanten dabei

Fleiß, Glück und Talent sind auch die Dinge die nötig sind, um überhaupt Fuß fassen zu können. Weiß auch Luca Pröglhöf, der wie Voit in Perg sein Debüt feierte. Und auch wenn der 19-Jährige den 40.000-€-Boliden bei einer Rookie-Challenge gewonnen (!) hat, steht ihm und seinen Mechanikern, die alle Schulkollegen sind und gerade erst in der HTL Mödling maturierten, ein steiniger Weg bevor. Mit Platz 32 von 66 Startern zeigte sich Pröglhöf aber zufreiden: „Eine tolle Premiere“, so der Neuling, der aber auch sagt: „Hätte ich das Auto nicht gewonnen, wäre das wohl nicht möglich!“