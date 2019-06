Hagel-Eiskörner schlagen mit bis zu 140 km/h ein

Eiskugeln; kein Trinkwasser; Truhe geschlossen halten!„, ist auf dem Zettel an der Tür des Eisschranks in der IBS-Prüfstelle in Linz zu lesen, den Miriam Leibetseder öffnet. Augenblicke später hat sie eine Eiskugel mit sieben Zentimetern Durchmesser in der durch einen Handschuh geschützten Hand, die sie auf eine Waage legt. “Die Hagelmaschine ist mit der Waage verbunden, richtet sich automatisch ein“, erklärt Hans Starl, während er die Kugel in die dafür vorgesehene Vorrichtung gibt, wo sie angesaugt wird. Leibetseder und er tragen Gehörschutz und eine Schutzbrille, gehen zur Sicherheit etwas in Deckung, als das Eis mit einem lauten “kra-wumm“ auf dem Dachziegel einschlägt und Scherben hinterlässt.