Alte Lieblingsstücke erhalten eine zweite Chance

Ausgespielt: Trommeln werden zu Mini-Bars und Beistelltischen, Gitarren zu Weinständer - Samuel Karl baut Instrumente um. Seit Mai 2018 widmet sich der Engerwitzdorfer bei Ausgespielt Vollzeit seinen Musik-Möbeln, mietete sich dafür in eine Tischlerei in Buchkirchen ein. „Die Kratzer lasse ich. Ich will, dass man Gesprauchsspuren sieht“, sagt Karl. Eine Gitarre, in die der 25-Jährige eine Schublade einbaute, erhielt zuletzt sogar US-Countrysänger John Rich.