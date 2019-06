Birgit Hebein: „Wir müssen Stadt wieder abkühlen“

Dritte Periode Rot-Grün?

Falls es zu einer Neuauflage einer rot-grünen Koalition kommen sollte, will Hebein wieder verstärkt zusammen mit der SPÖ auftreten. Während Michael Häupl und Maria Vassilakou noch geschlossener auftraten, ist seit der Amtsübernahme von Michael Ludwig nicht mehr viel von der anfänglichen Stimmung in der Koalition zu spüren. Vor allem wenn es um heikle Themen wie den Lobau-Tunnel oder das Alkoholverbot am Praterstern geht, gehen die Meinungen der Parteien auseinander. „Alle Parteien reden jetzt vom Klima. Wir haben eine Verantwortung für unsere Kinder und für die nächsten Generationen. Und seien Sie mir nicht böse, ein Lobau-Tunnel ist das Gegenteil von verantwortungsvollem Handeln“, so die Argumente der Grünen-Chefin.