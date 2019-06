Die Sprache der Hunde verstehen

„In einer Zeit, in der sich Hunde immer mehr zu Sozialpartnern entwickeln und die Zahl der Hundebesitzer steigt, ist es mir ein besonderen Anliegen, dass Mensch und Hund respektvoll miteinander umgehen und es damit auch zu keinen unangenehmen Zwischenfällen kommt“, so die begeisterte Tierfreundin. Sie selbst hat seit 35 Jahren vierbeinige Begleiter an ihrer Seite. In Donnerskirchen hat sie in einer Halle ihre private Hundeschule eröffnet. Neben Welpenförderung, Konzentrations- und Balancekursen für die Vierbeiner widmet sie sich ganz besonders dem Thema Kind und Hund.