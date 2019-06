Rauchverbot: ÖVP will zurück zur alten Regelung

Die ÖVP will, dass das Rauchverbot in der Version eingeführt wird, die schon ursprünglich 2015 geplant war und erst unter Türkis-Blau wieder außer Kraft gesetzt wurde. Das teilte der Parlamentsklub am Mittwoch mit und betonte, dass man sich mit den anderen Parteien (außer der FPÖ) einig sei. Dem VfGH-Entscheid, wonach das Rauchen in Lokalen weiter erlaubt bleiben soll, will die Politik demnach einen Riegel vorschieben.