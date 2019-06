Kärntner Firmen setzen die Bäume ins Stadion

Was wird benötigt, um die Bäume ins Stadion zu übersiedeln und dort zu setzen?

Tieflader, Kräne, Hubstapler und andere Maschinen, die uns alle Kärntner Firmen zur Verfügung stellen. Beim Aufbau des Stadionwaldes werden wieder so an die 50 bis 60 Personen beteiligt sein, wie es jetzt schon bei der Anlieferung sowie Hege und Pflege der Fall war und ist.