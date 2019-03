Alles was Sie über den Stadionwald wissen sollten

Was hat Sie an der weltberühmten Zeichnung von Max Peintner so fasziniert?

Ich habe das Werk vor ungefähr 30 Jahren gesehen und wollte es sofort haben. Natürlich war es schon verkauft, aber ich habe mir gedacht, dass ich diese faszinierende Bildidee umsetzen will. Peintner zeigt uns „Die ungebrochene Anziehungskraft der Natur“, die er aus ihrem natürlichen Bedeutungsrahmen nimmt und in einem Stadion ausstellt. Das ist doch brandaktuell in Zeiten von Klimawandel und Naturzerstörung, dass ein Stück Wald so kostbar wird wie ein Schmuckstück, das man in einer Vitrine zeigt.