Brite Yates schlüpft bei Daupiné in Gelbes Trikot

Der britische Radprofi Adam Yates ist am Mittwoch nach der vierten Etappe des Criterium de Dauphine ins Gelbe Trikot des Gesamtführenden geschlüpft. Das Zeitfahren in Roanne, das vom schweren Sturz des vierfachen Tour-de-France-Siegers Christopher Froome überschattet war, gewann der Belgier Wout van Aert überlegen mit 31 Sekunden Vorsprung auf Tejay van Garderen aus den USA. Bester Österreicher war am Mittwoch Hermann Pernsteiner als 41 (+2:20 Min.), er ist als 25. (+3:00) bester rot-weiß-roter Fahrer.